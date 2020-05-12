Врач — о пожаре в палате с аппаратами ИВЛ: Хуже, чем в подлодке!

По его словам, на аппаратах ИВЛ стоят предохранители, а на случай перегруза сети в реанимации есть автоматы. Лебединский полагает, что причиной возгорания могла быть неисправность либо автомата, либо самой электросети. При этом он сравнил пожар в реанимации с возгоранием на подлодке.

— Палата реанимации — это худшее место, где может быть пожар. Если в таком месте возникает пожар, то это хуже, чем в отсеке подводной лодки. Потому что там сжатый воздух, а у нас — чистый кислород. Взрыва не будет, но кислород, как активный окислитель, поддерживает горение. Поэтому если очаг пожара был даже в концентрации 60–70 процентов, то, понимаете, что будет происходить. Будет гореть всё, — объяснил он в интервью газете "Петербургский дневник".