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Врач — о пожаре в палате с аппаратами ИВЛ: Хуже, чем в подлодке!

Больным подаётся чистый кислород, который в случае возгорания поддерживает горение.

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Видео © LIFE

Страшный пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге мог случиться не только из-за перегруза оборудования, но и из-за технической неисправности электросети. Об этом заявил президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Константин Лебединский.

По его словам, на аппаратах ИВЛ стоят предохранители, а на случай перегруза сети в реанимации есть автоматы. Лебединский полагает, что причиной возгорания могла быть неисправность либо автомата, либо самой электросети. При этом он сравнил пожар в реанимации с возгоранием на подлодке.

Палата реанимации это худшее место, где может быть пожар. Если в таком месте возникает пожар, то это хуже, чем в отсеке подводной лодки. Потому что там сжатый воздух, а у нас чистый кислород. Взрыва не будет, но кислород, как активный окислитель, поддерживает горение. Поэтому если очаг пожара был даже в концентрации 6070 процентов, то, понимаете, что будет происходить. Будет гореть всё, — объяснил он в интервью газете "Петербургский дневник".

Как сообщал Лайф, на месте пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

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