"Пожар, выходим". Пациент горевшей петербургской больницы рассказал, как проходила эвакуация

Эвакуация пациентов больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после начала пожара проходила организованно, даже несмотря на то, что большинство пациентов спали, когда вспыхнул огонь. По словам Сергея Никифорова, проходившего там лечение, его и других пациентов в палате разбудил медбрат. Он приказал взять документы и надеть маски. Лишь после того, как все они вышли в коридор, они увидели сильное задымление от пожара. Медики вывели людей на первый этаж, раздали им одеяла, халаты и воду.
— Молодцы медики, выше всяких похвал. Отработали очень чётко, организованно. Я даже удивился, насколько всё было хорошо и быстро сделано. Задымление было сильное, они помогли пройти через этот дым, спуститься по лестницам, потому что были люди, которым двигаться трудно. Молодцы они, конечно. Им нужно отдать должное в полной мере, — рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" мужчина.
Как отметил Сергей, спустя всего полтора часа после пожара пациентам разрешили вернуться в их палаты. Спасатели убедились в безопасности здания, а медики проветрили помещения.
Как сообщал Лайф, на месте пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.