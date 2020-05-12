"Пожар, выходим". Пациент горевшей петербургской больницы рассказал, как проходила эвакуация

Эвакуация пациентов больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после начала пожара проходила организованно, даже несмотря на то, что большинство пациентов спали, когда вспыхнул огонь. По словам Сергея Никифорова, проходившего там лечение, его и других пациентов в палате разбудил медбрат. Он приказал взять документы и надеть маски. Лишь после того, как все они вышли в коридор, они увидели сильное задымление от пожара. Медики вывели людей на первый этаж, раздали им одеяла, халаты и воду.