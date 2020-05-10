В Минкомсвязи назвали даты возвращения российских туристов на родину

С 11 по 22 мая организованы десятки вывозных рейсов, на которых "застрявшие" за рубежом россияне смогут вернуться на родину. Об этом говорится в телеграм-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения граждан в РФ.

В частности, согласно предварительному графику, завтра, 11 мая, запланирован рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге. Во вторник, 12 мая, эвакуация россиян планируется в столицу из вьетнамского Ханоя, Сейшел и Кишинёва.

Уже 13 мая будут выполнены авиарейсы из Сицзяо (КНР) в Иркутск и из Бангкока (Таиланд) в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге.

В четверг, 14 мая, должны состояться рейсы Гоа — Ростов-на-Дону — Москва, а также Тенерифе — Барселона — Петербург — Москва. Кроме того, планируется эвакуация россиян в столицу России из Нью-Йорка. В пятницу, 15 мая, ориентировочно состоятся вывозные рейсы из Антальи в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге, рейсы Маврикий — Йоханнесбург (ЮАР) — Танзания — Москва, Пхукет (Таиланд) — Новосибирск — Владивосток и Гоа — Красноярск — Екатеринбург — Москва.

На 17 мая намечены рейсы из Вены, Будапешта, а также перелёт из Еревана в Воронеж. 18 мая планируется выполнить рейсы из Софии, Бухареста, Баку, также должны вылететь самолёты Ереван — Минеральные Воды и Бангкок — Новосибирск (через Владивосток). 19 мая в Москву должен вылететь рейс из Лиссабона с промежуточной посадкой в Малаге, а также рейс Париж — Санкт-Петербург — Москва.