В Германии сотрудника МВД отстранили от должности за статью о коронавирусе

В Германии сотрудника Федерального министерства внутренних дел предварительно отстранили от должности за статью о коронавирусе, в которой он критикует меры борьбы с заболеванием. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, сотрудник МВД отправил 80-страничную статью некоему крупному "дистрибьютеру". В ней он назвал меры по борьбе с CoViD-19 "глобальной ложной тревогой". По его мнению, опасность заболевания не выше, чем у других вирусов. Соответствующая заметка появилась на одном из сайтов.

В МВД Германии возмущены, что сотрудник отправил заметку на официальном бланке ведомства, создав впечатление, что это не частное мнение, а официальная позиция властей.