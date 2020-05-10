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В Германии сотрудника МВД отстранили от должности за статью о коронавирусе

Он назвал меры по борьбе с заболеванием "глобальной ложной тревогой".

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Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В Германии сотрудника Федерального министерства внутренних дел предварительно отстранили от должности за статью о коронавирусе, в которой он критикует меры борьбы с заболеванием. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, сотрудник МВД отправил 80-страничную статью некоему крупному "дистрибьютеру". В ней он назвал меры по борьбе с CoViD-19 "глобальной ложной тревогой". По его мнению, опасность заболевания не выше, чем у других вирусов. Соответствующая заметка появилась на одном из сайтов.

В МВД Германии возмущены, что сотрудник отправил заметку на официальном бланке ведомства, создав впечатление, что это не частное мнение, а официальная позиция властей.

Напомним, по последним данным, в мире количество умерших пациентов с коронавирусом превысило отметку в 280 тысяч. При этом побороть CoViD-19 удалось 1 394 509 людям. Всего число выявленных случаев составляет 4 077 594.

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