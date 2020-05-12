Зеленский дал высокую должность главе пресс-службы "Квартала 95"

Руководитель пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяна Руденко стала членом Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Соответствующий указ подписал президент Незалежной Владимир Зеленский.

— Постановляю: назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, — говорится в документе.

Татьяна Руденко является сестрой депутата Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Ольги Руденко, которая ранее являлась менеджером по маркетингу в "Квартале 95".

Нацсовет Украины по ТВ состоит из восьми членов. Половину его членов назначает президент, а вторую — Верховная рада. В марте Зеленский почистил ряды Нацсовета, с тех пор одно место оставалось вакантным.