Учёные нашли новую аномалию в организме заболевших коронавирусом

Ишемия кишечника, нарушение образования желчи (холестаз), проникновение газов в толщу стенки кишечника и образование там воздушной кисты (пневматоз) — всё это новые аномальные симптомы заболевания коронавирусной инфекцией. О выявленных нетипичных случаях заболеваний в желудочно-кишечном тракте на фоне CoViD-19 говорится в исследовании международной команды врачей. Его результаты опубликованы в журнале Radiology.

Отмечается, что специалисты изучили истории 414 человек, заболевших коронавирусом. Примерно у трети из них компьютерная томография выявила разнообразные нарушения в работе кишечника. Притом у большинства таких пациентов болезнь протекала в тяжёлой форме, а сами они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Как сообщал Лайф, ранее специалисты Ирландского центра сосудистой биологии обнаружили смертельно опасную аномалию в организме больных коронавирусом, которая может привести к образованию микротромбов в лёгких.