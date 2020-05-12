Замыкание проводки, брак ИВЛ или человеческий фактор. Кого обвинят в гибели коронавирусных пациентов

Пожар в петербургской больнице Святого Георгия начался около шести утра. В реанимации на шестом этаже, по одной из версий, загорелся аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Как рассказывают источники Лайфа, в первые минуты врачи пытались своими силами совладать с огнём. Медсестра побежала за огнетушителем, а врач-реаниматолог отключил в палате подачу кислорода. Он попробовал сам потушить пожар, но начал терять сознание и приказал всем уйти из палаты и выводить остальных людей.

Пожарные проходят дезинфекцию после ликвидации огня в отделении больницы Святого Георгия, где проходили лечение больные коронавирусом. © LIFE SHOT

По иронии судьбы в сгоревшей реанимации петербургской больницы недавно сделали капитальный ремонт, на это отделение и соседнее потратили 18,3 миллиона рублей. Правда, утром 12 мая врачам было уже не до ремонта, нужно было спасать людей...

Погибли при лечении от коронавируса

На момент пожара на шестом этаже находилось 176 человек. По данным Лайфа, все они — потенциально больные коронавирусом, либо с подозрением на заболевание, либо с подтверждённым диагнозом. Затем врач позвал подмогу, прибывшие медики, увидев задымление, вызвали спасателей и бросились эвакуировать пациентов из других отделений. Пройти в реанимацию из-за дыма уже было невозможно. Вскоре на месте ЧП уже появились спасатели и вывезли из здания на каталках 15 человек. Реаниматолога, пытавшегося самостоятельно потушить пожар до прихода специалистов МЧС, самого подключили к кислородной маске.

Больница Cвятого Георгия в Петербурге в первые минуты после возгорания © LIFE SHOT

По предварительным данным, в больнице при пожаре погибло пять человек, в том числе те тяжёлые пациенты, что были подключены к аппаратам ИВЛ. Подсчёт погибших осложняется тем, что за ночь в других отделениях больницы умерло несколько человек, говорит источник Лайфа.

Второй раз — совпадение или закономерность

Это уже второе ЧП, связанное с аппаратами ИВЛ в России. Пару дней назад, 9 мая, пожар произошёл в реанимации московской клинической больницы № 50 имени Спасокукоцкого, где также лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. В том пожаре погибла женщина. По некоторым данным, аппарат ИВЛ, воспламенившийся в Москве, был изготовлен на том же заводе, что и аналогичный прибор, из-за которого произошёл пожар в Петербурге. По предварительным данным, причиной ЧП в обоих случаях стало короткое замыкание в аппаратах ИВЛ. Российские власти не стали ждать очередного ЧП, связанного с данным медицинским оборудованием. Росздравнадзор взялся проверить сгоревшие аппараты на предмет их качества и безопасности.

Только с завода — и сразу в огонь

Загоревшийся аппарат ИВЛ был совсем новым, его изготовили в конце апреля в Екатеринбурге на Уральском приборостроительном заводе, который принадлежит госкорпорации "Ростех". Пару недель назад больница получила от уральского завода 12 таких аппаратов под маркой "Авента-М", врачам поручили их протестировать. Всего медучреждение закупило у отечественного производителя 237 единиц медицинского оборудования — вся партия обошлась больнице в 441 миллион рублей, выяснил Лайф. Каждый аппарат стоил около 1,8 миллиона рублей.

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

А были ещё аппараты из Китая и Швейцарии...

Другой источник Лайфа говорит, что загоревшийся аппарат ИВЛ в больницу поставила фирма АО "СПБ ПТП "Медтехника". Тоже довольно крупная торговая компания с ежегодным оборотом в один-полтора миллиарда рублей. Фирма заключила с больницей договор в сентябре прошлого года и должна была прислать аппарат ИВЛ швейцарского производства Hamilton-C3 за четыре миллиона рублей.

Также петербургская больница в последние годы закупала аппараты вентиляции лёгких из Китая. Их доставляли две крупные фармацевтические компании с ежегодным оборотом в 1,5 и 0,5 миллиарда рублей — ООО "Центральная медицинская база" и ООО "Лабораторный медицинский продукт". Обе работают с государственными клиниками, например, поставляют оборудование в госпиталь Министерства обороны РФ.

Проклятие ИВЛ

Российское здравоохранение, как и здравоохранение многих других стран, эпидемия коронавируса застала врасплох. Государству пришлось в экстренном порядке оснащать больницы и врачей необходимым оборудованием. Как обычно, при срочных закупках выходит дорого и цена неоправданна. Бывают и совершенные казусы — как во Владимирской области, где местный депутат-миллионер проспонсировал закупку просроченных аппаратов ИВЛ "Фаза-5 НР", непригодных к работе. Такую модель аппарата ИВЛ, кстати, тоже изготавливали на Уральском приборостроительном заводе. Губернатор Владимирской области успел заявить о прорыве в деле борьбы с коронавирусом. Но оказалось, что областным клиникам подсунули железное барахло.

Устаревшие аппараты всё же поступили в клиники. Фото © Provladimir.ru