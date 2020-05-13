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В Чечне после заражения коронавирусом умер замглавврача скорой помощи

По предварительным данным, врач заразился инфекцией на работе.

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Рамзан Айдамиров. Фото © Instagram / minzdrav_95

После заражения коронавирусной инфекцией скончался заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Чечни Рамзан Айдамиров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

Безусловно, это был один из самых ярких и ценных членов нашего коллектива. Умел спокойно, конструктивно и эффективно решать самые сложные задачи и добиваться максимальных результатов. И делал это на протяжении всего своего карьерного пути, — сказано в сообщении в инстаграме ведомства.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник в четвёртой городской больнице Грозного, Айдамиров заразился на работе. Ему было 37 лет.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве за прошедшие сутки скончалось 53 пациента с коронавирусом.

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