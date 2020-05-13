"Не самая приятная картина". Критики оценили фильм "Лицо со шрамом" с Томом Харди

12 мая состоялась мировая онлайн-премьера фильма "Лицо со шрамом" о жизни итальянского мафиози Аль Капоне после тюрьмы, главную роль в котором сыграл Том Харди. Лента уже успела собрать ряд негативных отзывов и получила низкие оценки у критиков на сайте на Rotten Tomatoes. По "томатометру" (шкале оценок сайта) картина считается "гнилой".

На крупнейшем мировом киносервисе IMDb картина получила балл чуть выше среднего — 5,8 из 10. Критики сходятся во мнении, что актёрская игра достойна наивысших похвал, но при этом структура фильма получилась неубедительной и спутанной. Тем не менее режиссёру удалось создать мрачную и гнетущую атмосферу, ведь пожилой криминальный авторитет тяжело болен, страдает деменцией и другими заболеваниями.

— Картина, показанная на экране, не самая приятная, но зато не заскучаете, — отметил Мик Ласаль из San Francisco Chronicle.

Его поддержали коллеги по перу, отметившие, что работа режиссёра Джоша Транка оказалась не самой удачной, но это была претензия создать что-то необычное. Критики единогласно сошлись во мнении, что Том Харди превзошёл сам себя и перевоплотился для своего лучшего образа.

Актёр убедительно создал портрет пожилого и побитого жизнью человека, которого преследуют призраки прошлого. Крики, тики и нервные движения крупным планом впечатлили аудиторию, герой получился пугающим и натуральным.

Фильм "Лицо со шрамом" уже доступен на многих стриминговых площадках, официальный выход в России с русским дубляжом запланирован на 10 сентября 2020 года.