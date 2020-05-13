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"Не самая приятная картина". Критики оценили фильм "Лицо со шрамом" с Томом Харди

Несмотря на неоднозначность работы, эксперты отметили, что актёру удалось убедительно перевоплотиться в своего героя.

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12 мая состоялась мировая онлайн-премьера фильма "Лицо со шрамом" о жизни итальянского мафиози Аль Капоне после тюрьмы, главную роль в котором сыграл Том Харди. Лента уже успела собрать ряд негативных отзывов и получила низкие оценки у критиков на сайте на Rotten Tomatoes. По "томатометру" (шкале оценок сайта) картина считается "гнилой".

На крупнейшем мировом киносервисе IMDb картина получила балл чуть выше среднего — 5,8 из 10. Критики сходятся во мнении, что актёрская игра достойна наивысших похвал, но при этом структура фильма получилась неубедительной и спутанной. Тем не менее режиссёру удалось создать мрачную и гнетущую атмосферу, ведь пожилой криминальный авторитет тяжело болен, страдает деменцией и другими заболеваниями.

Картина, показанная на экране, не самая приятная, но зато не заскучаете, отметил Мик Ласаль из San Francisco Chronicle.

Его поддержали коллеги по перу, отметившие, что работа режиссёра Джоша Транка оказалась не самой удачной, но это была претензия создать что-то необычное. Критики единогласно сошлись во мнении, что Том Харди превзошёл сам себя и перевоплотился для своего лучшего образа.

Актёр убедительно создал портрет пожилого и побитого жизнью человека, которого преследуют призраки прошлого. Крики, тики и нервные движения крупным планом впечатлили аудиторию, герой получился пугающим и натуральным.

Фильм "Лицо со шрамом" уже доступен на многих стриминговых площадках, официальный выход в России с русским дубляжом запланирован на 10 сентября 2020 года.

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