Во Владивостоке найден крупный схрон с гранатами и боеприпасами

Сотрудникам колонии-поселения № 49 по Приморскому краю стало известно о крупном схроне со взрывчаткой, гранатами и боеприпасами во Владивостоке. Совместно с коллегами из уголовного розыска регионального управления МВД РФ оперативники ГУФСИН региона нашли тайник с оружием в лесном массиве города.

— При проведении осмотра местности с использованием металлодетектора в земле была обнаружена и изъята сумка из синтетического материала, в которой находилась крупная партия взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов: четыре гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятые боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства были направлены на экспертизу.