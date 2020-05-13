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Во Владивостоке найден крупный схрон с гранатами и боеприпасами

В тайнике также находились компоненты для создания десятка самодельных взрывных устройств.

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Фото © Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Сотрудникам колонии-поселения № 49 по Приморскому краю стало известно о крупном схроне со взрывчаткой, гранатами и боеприпасами во Владивостоке. Совместно с коллегами из уголовного розыска регионального управления МВД РФ оперативники ГУФСИН региона нашли тайник с оружием в лесном массиве города.

При проведении осмотра местности с использованием металлодетектора в земле была обнаружена и изъята сумка из синтетического материала, в которой находилась крупная партия взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов: четыре гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия и пластид массой 250 граммов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятые боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства были направлены на экспертизу.

Как сообщал Лайф, в начале текущего года в Крыму нашли тайники со взрывчаткой, оборудованные по заданию спецслужб Украины.

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