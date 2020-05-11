В Новгородской области сапёры разминировали противотанковое минное поле — видео

Видео предоставлено Лайфу МЧС России

В Новгородской области под Старой Руссой сапёры за несколько дней разминировали противотанковое минное поле. Об этом сообщил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по региону Михаил Копейкин.

По его словам, житель Старорусского района сообщил в экстренные службы, что обнаружил противотанковую мину. Сотрудники аварийно-спасательной службы прибыли на место происшествия и нашли десятки боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

На изъятие и разминирование взрывных снарядов специалистам потребовалось несколько дней. В общей сложности они обнаружили 139 противотанковых мин, часть из них обезвредили, другая часть боеприпасов уже была взорвана.

Расположение боеприпасов позволило судить о расположении в этом районе немецкого противотанкового минного поля, сказали в экстренной службе.