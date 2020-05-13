Facebook доплатит модераторам, работающим с травмирующим контентом

Компания Facebook выплатит дополнительные средства нескольким тысячам модераторов, которые работают с контентом, нарушающим правила пользования социальной сетью. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на адвокатов сотрудников.

Для этого американская компания выделила около 52 миллионов долларов. Средства будут выплачены как действующим, так и бывшим модераторам фирм — партнёров компании Facebook и её дочерних предприятий.

Каждый модератор, выполнявший трудовую деятельность с 2015 года по настоящее время, получит не менее одной тысячи долларов, а сотрудникам с диагностированным посттравматическим стрессовым расстройством полагаются компенсации до 50 тысяч долларов.

Отметим, ещё в 2018 году на Facebook подала в суд Селена Скола, работавшая модератором контента данной соцсети. По её словам, сотрудники могут заработать психическую травму, работая с тысячами видео, изображений и прямых эфиров, где демонстрируются пытки, насилие над детьми, зоофилия, изнасилования, суициды и убийства. При этом Facebook, по мнению Сколы, игнорировал жалобы модераторов и заменял временно привлечённых работников, получивших травму. После присоединения к иску других модераторов соцсеть пошла навстречу, конфликт удалось урегулировать.