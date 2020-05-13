Профессор рассказал, почему некоторые люди отрицают существование коронавируса

Люди, не верящие в коронавирусную инфекцию, имеют слабую психику. Отрицая болезнь, они ставят перед собой психологический защитный барьер, считает профессор, доктор медицинских наук Юрий Бубеев.

— Отрицание — защитное свойство психики. В первую очередь такая реакция возникает у людей со слабой психикой. Кроме того, отрицание основывается на так называемых базовых иллюзиях. Они есть у каждого, но у некоторых сильнее выражены. Одна из них: со мной ничего плохого случиться не может, — рассказал учёный в беседе с РИА "Новости".

По его мнению, таких людей в обратном может переубедить лишь сам вирус — если они сами заразятся или же заболеет кто-то из их близких. Бубеев сравнил CoViD-диссидентов со сторонниками теории плоской Земли, которые не поверят в обратное, пока сами не окажутся в космосе. Объяснил он и поведение людей, верящих в существование коронавируса, но не соблюдающих ограничительные меры.

— У нас, как у детей, возникает желание проверить, насколько можно отступить от ограничений, введённых "взрослыми". Я думаю, поведение таких людей объясняется этим, — заключил доктор медицинских наук.