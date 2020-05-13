Копирайтеры и тестировщики. Как еще можно заработать на самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая. Судя по минувшим событиям, многие другие регионы поступят аналогично. Как следствие, вопрос удалённой работы продолжает быть актуальным. Рассказываем про самые доступные и популярные специальности. При этом отмечаем, без каких навыков их едва ли удастся освоить с наскока.

Копирайтер

Деятельность с обманчиво простым названием, которая, к слову, никоим образом не связана с копированием. А вот с "райтингом", то есть написанием текстов, вполне себе. Причём тексты эти должны быть креативными и ненавязчиво зазывающими. Ведь зачастую копирайтер создаёт рекламные тексты.

В идеале копирайтер должен быть ещё и человеком широчайшего кругозора. Ведь специалист этого профиля на вольных хлебах кого только не обслуживает: сегодня текст для фармакологического сайта, а завтра — пресс-релиз для кирпичного завода "Кубик".

А если уж нравится копировать, то лучше присмотреться к рерайтингу. Специалисты этого профиля занимаются переписыванием чужих текстов. Главное — обмануть при этом алгоритмы сервисов-антиплагиатов.

Контент-менеджер

Ещё одна востребованная специальность, которая не требует специального образования. В задачи контент-менеджера, как несложно догадаться, входит наполнение сайта контентом.

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Зачастую такими сайтами являются онлайн-магазины, где в первую очередь необходимо заполнять карточки товаров. Последние состоят из описания, перечисления спецификаций и изображения. Чтобы справляться с перечисленными обязанностями, необходимо быть маэстро Google и "Яндекса". Нужно быстро и точно находить искомую информацию.

С картинками тоже иногда приходится повозиться. Полезными будут элементарные навыки Photoshop или хотя бы GIMP. Нужно уметь отделять объекты от фона и замазывать водяные знаки.

Понимание структуры интернет-магазинов лишним не будет. Перед тем как откликаться на вакансию контент-менеджера, извольте ознакомиться с WordPress, 1C-Bitrix и Joomla. Информация об этих CMS сэкономит соискателю и работодателю много времени и нервных клеток.

SMM-специалист

Это гуру социальных сетей. Вопреки расхожему мнению, эсэмэмщик чаще всего занимается не просто наполнением аккаунтов той или иной организации, а привлечением трафика из соцсетей на сайт клиента. В каждом случае SMM-менеджер палит по аудитории из всех пушек: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter.

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И под "палит" мы подразумеваем не скучный постинг ссылки и картинки, а контент, который соответствует трендам Интернета. Эсэмэмщик обязан быть в курсе вирусных мемов и резонансных событий во всех соцсетях, а также уметь стилизовать релизы клиента под них. А ещё лучше, если он будет запускать вирусные события сам. Как, например, компания Vizit.

К тому же SMM-менеджер должен быть в курсе всех обновлений в соцсетях, с которыми он работает. Эта специальность точно не подходит для человека, который никогда не пользовался кастомными 3D-масками в Instagram и считает TikTok соцсетью для детей и подростков.

Тестировщик

Ещё одна специальность-ловушка. Из названия кажется, что тестировщик пользуется программой, сервисом или игрой, а потом пишет о ней отзыв. На самом деле зачастую всё куда сложнее. Эксплуатация и документация найденных ошибок — лишь часть задач, которые выполняет тестировщик. Причём часть далеко не самая главная.

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Во-первых, тестировщики делятся на три категории: тестер, Quality Control (QC) и Quality Assurance (QA). В первом случае специалист действительно прощупывает продукт, находит дефекты и даёт обратную связь разработчикам. Это начальная ступень в иерархии тестировщиков, которая, впрочем, не значит, что работа простая. Она сложна как минимум потому, что тестировщик должен понимать структуры продукта и платформы, под которые продукт создаётся.

Во втором случае к обязанностям тестировщика прибавляются задачи менеджера. QС — своего рода мост между заказчиком и разработчиком. Первому он объективно рассказывает о состоянии программы или приложения, а до вторых доносит пожелания заказчика. И контролирует, чтобы они были выполнены должным образом. В последнем случае QC зачастую обязан ориентироваться в чужом коде. QC — это своего рода корректор для журналиста, который вычитывает опечатки.

В третьем случае тестировщик по факту становится ещё и членом команды программистов. Для оптимизации разработки. Как следствие, QA должен в том числе разбираться и в программировании, чтобы эффективно взаимодействовать с разработчиками. QA ведёт проект на всех этапах его существования, а не только на этапах тестирования. Задача QA — сделать так, чтобы до тестеров доходило как можно меньше багов. QA действует превентивно.

Менеджер по продажам

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Не то, что нужно человеку, который однажды сумел продать iPhone с первого звонка от посетителя Avito. Менеджер по продажам — человек, который живёт телефонными разговорами и, в мирное время, деловыми встречами. Последние причём не всегда проходят в ресторане. Чаще — по пути с клиентом от ресепшена до лифта. Как бы это избито ни звучало, чтобы продавать, нужен если не талант, то хотя бы большой опыт работы.

Хороший менеджер по продажам досконально знает рынок, продукт которого он представляет. Причём продукты эти зачастую не самые массовые и разрекламированные: стройматериалы, окна, сантехника и прочая скукота, которую нужно презентовать, как новый iPhone. Он знает конкурентов в лицо и не выпускает из головы набор слабых мест типичного покупателя. И давит он на эти места часто и без зазрения совести. Ничего, как говорится, личного — просто бизнес.