"90 капельниц за три недели". Джиган впервые рассказал о лечении от наркозависимости

34-летний рэпер присоеднился к прямому инстаграм-эфиру Тимати, где они дружески пообщались, несмотря на прошлые размолвки. Так, одной из тем стала наркозависимость Джигана, из-за которой он попал в реабилитационную клинику в Майами, США. Музыкант заявил, что ему "сорвало кукушку" и его вредные привычки усугубились, когда он приехал "в город, где возможно всё".

Я реально думал, что меня снимает Netflix, когда я был в Америке. Каждый в Майами снимал меня на телефон, я запараноил так, что даже прыгал с парома в воду. И добрался до острова босиком: смотрите, давайте мне грин-карту Джиган

Видео © Instagram / timatiofficial

По словам Джигана, всё было настолько серьёзно, что, если бы не крепкое здоровье, он мог бы погибнуть или навсегда лишиться рассудка. Теперь музыкант многое переосмыслил и никому не советует повторять его ошибки. Он снова пропагандирует здоровый образ жизни и после лечения в российской клинике, в которой оказался, вернувшись на родину, уже приступил к тренировкам.

Фото © Instagram / iamgeegun

<...>Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Это клиника, это лечение. 90 капельниц я сделал только за три недели. Я никому не советую попадать в такие трипы. Кроме смерти, кроме дна ничего нет в наркотиках, это факт Джиган

Фото © Instagram / iamgeegun

Упомянул Джиган в своём разговоре и Оксану Самойлову. Рэпер заявил, что именно она спасла его в трудный момент. Однако после скандальной истории с мужем Оксана объявила о разводе. И пока не известно, удастся ли музыканту получить прощение супруги и вернуть её обратно.

У меня четверо детей, прекрасная жена. И кто, как не она, подаст мне руку помощи. Моя жена меня спасла