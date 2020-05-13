Лобода показала, что самоизоляция идёт ей на пользу, устроив жаркую съёмку в нижнем белье

Украинскую артистку Светлану Лободу поклонники любят не только за вокальные данные, но и за потрясающую фигуру. И её певица старается показывать как можно чаще, вызывая восхищение и зависть. Недавно Светлана опубликовала серию фото из ванной, где она позировала в уютном домашнем виде. На женщине было чёрное нижнее бельё, мягкий халат и пушистые носки. А в качестве фотографа выступила девятилетняя дочь Евангелина.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Снимки Светлана подписала так: "Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете?" Фанаты вмиг поспешили заверить певицу, что никогда она ещё не выглядела такой отдохнувшей и расслабленной, а её фигуре можно только позавидовать. Хотя некоторых смутило, что в таком виде и в таких позах артистку снимает именно маленькая дочь, что вроде бы не совсем уместно.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Как ни крути, вам всё на пользу, Светлана Сергеевна Chernish_ss

Фигура 😍 Stalmanphotos

Я смотрю на вас и поражаюсь тому, как можно быть такой идеальной... Lo_yuliya_lo

Фото © Instagram / lobodaofficial