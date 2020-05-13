Украинскую артистку Светлану Лободу поклонники любят не только за вокальные данные, но и за потрясающую фигуру. И её певица старается показывать как можно чаще, вызывая восхищение и зависть. Недавно Светлана опубликовала серию фото из ванной, где она позировала в уютном домашнем виде. На женщине было чёрное нижнее бельё, мягкий халат и пушистые носки. А в качестве фотографа выступила девятилетняя дочь Евангелина.
Снимки Светлана подписала так: "Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете?" Фанаты вмиг поспешили заверить певицу, что никогда она ещё не выглядела такой отдохнувшей и расслабленной, а её фигуре можно только позавидовать. Хотя некоторых смутило, что в таком виде и в таких позах артистку снимает именно маленькая дочь, что вроде бы не совсем уместно.
Как ни крути, вам всё на пользу, Светлана Сергеевна
Фигура 😍
Я смотрю на вас и поражаюсь тому, как можно быть такой идеальной...
И все комплименты заслужены честно, ведь Светлана Лобода много времени и внимания уделяет физической подготовке. Помимо постоянных изматывающих репетиций и концертов в графике певицы прочно поселился фитнес. Даже между выступлениями звезда находит несколько минут, чтобы позаниматься и выложить об этом видео. Так Светлана мотивирует подписчиков последовать её примеру.
WOW-girls
Лобода показала, что самоизоляция идёт ей на пользу, устроив жаркую съёмку в нижнем белье
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