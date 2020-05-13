51-летнюю маму прозвали богиней вечной молодости из-за того, что её невозможно отличить от дочки

Впервые на вечно молодого стоматолога СМИ обратили внимание в 2016 году. Тогда женщине было 48, корейские телешоу то и дело приглашали её на записи программ. Время идёт, а Ли Су Джин только укрепляет свою репутацию "богини вечной молодости".

Фото © Instagram / sjeuro

Тогда, в 2016-м, женщина рассказала, что начала вести свои соцсети только ради того, чтобы хоть с кем-то общаться. Дочь Ли Су Джин перестала поддерживать с ней связь, когда пошла в среднюю школу. Теперь внимания у доктора хоть отбавляй — на неё подписано почти 130 тысяч поклонников. А самое главное — отношения с дочерью снова наладились.

Фото © Instagram / sjeuro

Теперь женщина часто публикует фотографии с дочерью. И, судя по всему, они отлично проводят время. В комментариях пользователи недоумевают — посмотрев на снимки, можно подумать, что на них запечатлены сёстры.

Фото © Instagram / sjeuro

Конечно, несмотря на армию фанатов, у Джин есть и свои хейтеры. Женщину регулярно обвиняют в том, что она поддерживает свою молодость с помощью операций. Однако, по данным Zing News, Ли Су ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.

Фото © Instagram / sjeuro