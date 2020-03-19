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Регион
Опубликовано 19 марта 2020, 18:27
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Джиган поздравил сына, выложив видео, из-за которого фанаты решили, что ему пора обратно в рехаб

Только недавно рэпер вернулся из реабилитационной клиники для алко- и наркозависимых, но поклонникам радоваться долго не пришлось.

Музыкант поделился в "Инстаграме" роликом, который вызвал опасения у подписчиков. На его кадрах Джиган ведёт себя довольно странно. Он делает сальто, прыгая в бассейн, а затем словно извиняется перед кем-то, бросив в камеру расфокусированный взгляд.

Видео © Instagram / iamgeegun

При этом артист адресовал ролик сыну, написав: "Когда у твоего сына днюха!". Так он праздновал месяц со дня рождения малыша. И поклонники не стали себя сдерживать в комментариях. Они не только отметили, что исполнитель якобы располнел и потерял форму. Но и указали, что рэпер, судя по всему, не покончил с пагубными привычками, из-за которых попал в клинику.

Рехаб что-то не помог🤔

danaluuu

Фото © Instagram / iamgeegun

Фото © Instagram / iamgeegun

Что вообще происходит с тобой? Будто подменили человека...
Реально страшно смотреть сториз и посты...
Неужели вот такие люди двуличные

karisha1107

К большому сожалению, видно, что все ещё далеко не в порядке ((((( Выздоравливайте, Денис

estetic.spa

Тем временем жена музыканта Оксана рассказала, что последний месяц стал худшим в её жизни. Однако опровергла слухи о том, что супруг бил её и детей.

Оксана Самойлова раскрыла, что ей пришлось пережить, назвав последний месяц худшим в жизни
Оксана Самойлова раскрыла, что ей пришлось пережить, назвав последний месяц худшим в жизни
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Гиф © Instagram / iamgeegun

Алина Гостева
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