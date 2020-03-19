Джиган поздравил сына, выложив видео, из-за которого фанаты решили, что ему пора обратно в рехаб
Только недавно рэпер вернулся из реабилитационной клиники для алко- и наркозависимых, но поклонникам радоваться долго не пришлось.
Музыкант поделился в "Инстаграме" роликом, который вызвал опасения у подписчиков. На его кадрах Джиган ведёт себя довольно странно. Он делает сальто, прыгая в бассейн, а затем словно извиняется перед кем-то, бросив в камеру расфокусированный взгляд.
Видео © Instagram / iamgeegun
При этом артист адресовал ролик сыну, написав: "Когда у твоего сына днюха!". Так он праздновал месяц со дня рождения малыша. И поклонники не стали себя сдерживать в комментариях. Они не только отметили, что исполнитель якобы располнел и потерял форму. Но и указали, что рэпер, судя по всему, не покончил с пагубными привычками, из-за которых попал в клинику.
Рехаб что-то не помог🤔
Фото © Instagram / iamgeegun
Что вообще происходит с тобой? Будто подменили человека...
Реально страшно смотреть сториз и посты...
Неужели вот такие люди двуличные
К большому сожалению, видно, что все ещё далеко не в порядке ((((( Выздоравливайте, Денис
Тем временем жена музыканта Оксана рассказала, что последний месяц стал худшим в её жизни. Однако опровергла слухи о том, что супруг бил её и детей.
Гиф © Instagram / iamgeegun