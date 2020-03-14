"Меня никто не бил!" Самойлова опровергла сообщения о нападении Джигана
Оксана Самойлова и Джиган. Фото © Instagram / samoylovaoxana
По словам девушки, она намерена "помочь папе своих детей выбраться из беды".
Модель Оксана Самойлова опровергла сообщения об избиении со стороны супруга, рэпера Джигана. Как об этом сообщила сама девушка на своей странице в "Инстаграме", она также не выступала с инициативой лишить супруга родительских прав после странного поведения артиста и прохождения курса лечения в реабилитационной клинике. Но в то же самое время она никак не прокомментировала информацию о разводе с ним.
— Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания, — написала супруга рэпера.
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Даже не знаю с чего начать Я бы просто промолчала,но учитывая что ситуация развернулась у всех на виду,наверно какие-то комментарии мне всё таки придётся дать. во первых хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил !родительских прав я никого не лишаю . Как бы там ни было ,сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. -что будет дальше ,я не знаю Спасибо всем за поддержку и сопереживания 🙏
Напомним, в середине февраля у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана родился четвёртый ребёнок — сын. Но всего через неделю после этого на подписчиков обрушились прямые эфиры рэпера в соцсетях, где он ругался матом, пил и вёл себя неадекватно. Как сообщал портал Super, во время одного из этих дней Джиган напал на Оксану, она якобы решила разводиться.
В итоге музыкант попал в местную реабилитационную клинику для алко- и наркозависимых. Позднее он записал видео, в котором рассказал о своём состоянии после реабилитации.
Джиган (GeeGun) — один из самых ярких представителей отечественной хип-хоп-культуры, позиционирующий своё творчество как доброжелательное и правильное. До сих пор в приоритете у артиста были здоровый образ жизни и стремление к совершенству. Подробнее о биографии Джигана читайте на сайте uznayvse.ru.