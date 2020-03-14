"Меня никто не бил!" Самойлова опровергла сообщения о нападении Джигана

По словам девушки, она намерена "помочь папе своих детей выбраться из беды".

Модель Оксана Самойлова опровергла сообщения об избиении со стороны супруга, рэпера Джигана. Как об этом сообщила сама девушка на своей странице в "Инстаграме", она также не выступала с инициативой лишить супруга родительских прав после странного поведения артиста и прохождения курса лечения в реабилитационной клинике. Но в то же самое время она никак не прокомментировала информацию о разводе с ним.

— Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания, — написала супруга рэпера.

Напомним, в середине февраля у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана родился четвёртый ребёнок — сын. Но всего через неделю после этого на подписчиков обрушились прямые эфиры рэпера в соцсетях, где он ругался матом, пил и вёл себя неадекватно. Как сообщал портал Super, во время одного из этих дней Джиган напал на Оксану, она якобы решила разводиться.