Джигана могут лишить родительских прав после нападения на Оксану Самойлову

Сегодня жена рэпера впервые нарушила молчание после скандала с исполнителем.

Несколько дней назад рэпер Джиган напал на супругу Оксану Самойлову, и теперь девушка намерена разводиться. Об этом сообщает Super со ссылкой на источник.

По данным издания, всё произошло в те самые дни скандальных прямых эфиров рэпера, после которых он попал в реабилитационную клинику. Также отмечается, что Самойлова хочет лишить Джигана, отца четырёх детей, родительских прав.