Джигана могут лишить родительских прав после нападения на Оксану Самойлову
Сегодня жена рэпера впервые нарушила молчание после скандала с исполнителем.
Несколько дней назад рэпер Джиган напал на супругу Оксану Самойлову, и теперь девушка намерена разводиться. Об этом сообщает Super со ссылкой на источник.
По данным издания, всё произошло в те самые дни скандальных прямых эфиров рэпера, после которых он попал в реабилитационную клинику. Также отмечается, что Самойлова хочет лишить Джигана, отца четырёх детей, родительских прав.
Сегодня Оксана Самойлова впервые нарушила молчание после скандала с Джиганом, который поразил пользователей Сети неадекватным поведением. Сейчас рэпер находится в реабилитационной клинике для алко- и наркозависимых в Майами.
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