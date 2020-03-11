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Регион
Опубликовано 11 марта 2020, 22:07
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Джигана могут лишить родительских прав после нападения на Оксану Самойлову

Сегодня жена рэпера впервые нарушила молчание после скандала с исполнителем.

Несколько дней назад рэпер Джиган напал на супругу Оксану Самойлову, и теперь девушка намерена разводиться. Об этом сообщает Super со ссылкой на источник.

По данным издания, всё произошло в те самые дни скандальных прямых эфиров рэпера, после которых он попал в реабилитационную клинику. Также отмечается, что Самойлова хочет лишить Джигана, отца четырёх детей, родительских прав.

Сегодня Оксана Самойлова впервые нарушила молчание после скандала с Джиганом, который поразил пользователей Сети неадекватным поведением. Сейчас рэпер находится в реабилитационной клинике для алко- и наркозависимых в Майами.

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Фото © Instagram / iamgeegun

Анастасия Иванова
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