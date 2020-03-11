Оксана Самойлова нарушила молчание после скандала с Джиганом, который угодил в рехаб

Только недавно счастливые с виду супруги отмечали рождение четвёртого малыша — у них наконец родился сын. Влюблённые устраивали быт в Майями, США, делясь красивыми фото, но радоваться им пришлось недолго. Как гром среди ясного неба на подписчиков обрушились прямые эфиры Джигана, где он ругался матом и вёл себя неадекватно. А после музыкант попал в местную реабилитационную клинику для алко- и наркозависимых.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Оксана сначала стойко терпела выходки мужа, но потом не выдержала, заявив, что "не хочет просыпаться в этот мир". Затем снова пропала на два дня и сейчас, наконец, отреагировала на ситуацию. Девушка выложила в "Инстаграм" фото с детьми, указав, что они её отдушина. Забота о малышах сейчас, судя по всему, легла на её плечи.

Хорошо, что у меня есть мои дети Оксана Самойлова

Фото © Instagram / samoylovaoxana

После размещения поста супруга рэпера получила мощную поддержку в соцсетях, в том числе и от звёзд. Так, Ольга Бузова заверила девушку, что всё образуется. Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева написала, что дети и "правда наши соломинки в самые тёмные ночи". Также мимо семейной драмы не смогли пройти Вера Брежнева, Катя Лель, Рита Дакота и другие.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

А Джиган тем временем продолжает смущать подписчиков, выкладывая загадочные посты. Один из роликов в своём инстаграме он подписал пугающей фразой "Я всё..." И пользователи никак не могут взять в толк, почему музыкант так себя ведёт и подводит семью. Впрочем, Оксане и раньше приходилось слышать неприятные вещи о муже. Так, ранее не единожды появлялись слухи о его изменах.

Каждый пост загадочнее предыдущего. Кто же сможет подобрать ключ к этим ребусам? elnino_0909

Что с тобой? Соберись! Ты ж хороший парень! У тебя такая замечательная семья! simarik_nail