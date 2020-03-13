Рэпер Джиган рассказал о своём состоянии после реабилитационной клиники

При этом артист никак не прокомментировал ссору с супругой.

Видео © Instagram / Iamgeegun

После нашумевшего скандала со странными выходками и лечением в реабилитационной клинике рэпер Джиган наконец вышел на связь и сообщил своим поклонникам, что после пережитого чувствует себя лучше. Видео с тем, как он оттачивает навыки единоборств, появилось в инстаграме артиста. На это обратил внимание портал "Дни.ру".

Тем не менее многие подписчики начали опасаться, что своё мастерство рэп-исполнитель мог применить на своей супруге: ранее в СМИ появилась информация, что Джиган напал на Оксану и теперь та намерена подать на развод. Сам певец эту ситуацию не прокомментировал никак.

— Мне уже лучше, иду на поправку! Отвечаю за базар! — написал рэпер в описании под роликом.

Несколько предыдущих публикаций в инстаграме Джигана было посвящено его супруге. Вероятно, поэтому поклонники сделали вывод, что певец таким образом пытается за что-то извиниться, а некоторые подписчики прямо связали его попытки вымолить прощение с новостью об избиении супруги.

Напомним, недавно у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана родился сын, а всего через неделю после этого на подписчиков обрушились прямые эфиры Джигана, где он ругался матом и вёл себя неадекватно. А после музыкант попал в местную реабилитационную клинику для алко- и наркозависимых.