Оксана Самойлова раскрыла, что ей пришлось пережить, назвав последний месяц худшим в жизни
Месяц назад супруги отметили рождение сына, но вскоре "глянцевая" жизнь превратилась в кошмар.
Недавно Джиган угодил в Майями в реабилитационную клинику для алко- и наркозависимых после скандальных нецензурных сториз. Позже рэпер отметил, что идёт на поправку, однако ситуация в семье по-прежнему нелёгкая. Оксана Самойлова, которая до этого была довольно немногословна, наконец решила подробнее рассказать о том, что сейчас переживает. В "Инстаграме" многодетная мама отметила, что за последний месяц её жизнь превратилась в кошмар и она даже не успела как следует познакомить фанатов с новорождённым сыном.
Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё, что строилось десять лет. Не знаю, что ещё можно сказать...
Оксана отметила, что не может притворяться, что всё хорошо, и снимать беззаботные сториз. Однако не хочет сильно досаждать подписчикам своими проблемами, к которым добавилась ещё и невозможность вернуться домой из США.
Ситуация усложняется тем, что мы всё ещё не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц мама самого милого и любимого мальчика на свете)
Оксана снова встретила большую поддержку фанатов и звёзд, которые сильно переживают за маму четверых детей, чья семья считалась образцовой. Однако Джиган в соцсетях старается не говорить о проблемах, он выкладывает фото с рыбалки, встречается с друзьями и посвящает посты хейтерам: "Лучшее оружие против глупых людей — это игнор! А лучшая защита от хейтеров — это юмор! Я люблю всех)))"