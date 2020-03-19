Оксана Самойлова раскрыла, что ей пришлось пережить, назвав последний месяц худшим в жизни

Месяц назад супруги отметили рождение сына, но вскоре "глянцевая" жизнь превратилась в кошмар.

Недавно Джиган угодил в Майями в реабилитационную клинику для алко- и наркозависимых после скандальных нецензурных сториз. Позже рэпер отметил, что идёт на поправку, однако ситуация в семье по-прежнему нелёгкая. Оксана Самойлова, которая до этого была довольно немногословна, наконец решила подробнее рассказать о том, что сейчас переживает. В "Инстаграме" многодетная мама отметила, что за последний месяц её жизнь превратилась в кошмар и она даже не успела как следует познакомить фанатов с новорождённым сыном.

Фото © Instagram / iamgeegun

Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё, что строилось десять лет. Не знаю, что ещё можно сказать... Оксана Самойлова

Фото © Instagram / samoylovaoxana, iamgeegun

Оксана отметила, что не может притворяться, что всё хорошо, и снимать беззаботные сториз. Однако не хочет сильно досаждать подписчикам своими проблемами, к которым добавилась ещё и невозможность вернуться домой из США.

Ситуация усложняется тем, что мы всё ещё не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц мама самого милого и любимого мальчика на свете) Оксана Самойлова

Фото © Instagram / samoylovaoxana, iamgeegun