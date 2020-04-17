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Регион
Опубликовано 17 апреля 2020, 14:48

Джиган платит по 100 тысяч рублей за сутки в реабилитационной клинике

Фото © Instagram / iamgeegun

Фото © Instagram / iamgeegun

Самойлова навещала супруга в комплексе лишь однажды.

Рэп-исполнитель Джиган проходит лечение в элитном реабилитационном центре в Ивановской области. За одни сутки в комплексе исполнитель платит около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

Музыкант, который ранее устроил ряд скандальных трансляций в соцсети Instagram, сбрил бороду и брови, сейчас находится в элитной клинике "Вилла Плёс". Ранее это был оздоровительный центр, куда знаменитости приезжали отдохнуть от городской суеты, теперь же там наблюдаются в основном звёздные наркоманы.

Так, Джиган поселился в апартаментах площадью 130 квадратных метров. В распоряжении артиста терраса, сауна, бассейн. Также ему предоставляется пятиразовое питание. Сутки пребывания обходятся музыканту в 100 тысяч рублей. На сегодняшний день Джиган уже отдал за лечение более миллиона рублей.

Как отмечает издание, один раз в день рэп-исполнителю разрешается выходить на связь с близкими, а вот гулять одному по территории комплекса запрещено.

Его жена Оксана Самойлова навещала супруга лишь однажды. Она приехала без детей.

Напомним, недавно у популярной пары родился сын, а всего через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и демонстрировал неадекватное поведение. А после музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. Самойлова призналась, что последний месяц был худшим в её жизни, а затем и вовсе объявила о разводе с Джиганом.

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Анна Сокова
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