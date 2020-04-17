Джиган платит по 100 тысяч рублей за сутки в реабилитационной клинике

Самойлова навещала супруга в комплексе лишь однажды.

Рэп-исполнитель Джиган проходит лечение в элитном реабилитационном центре в Ивановской области. За одни сутки в комплексе исполнитель платит около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

Музыкант, который ранее устроил ряд скандальных трансляций в соцсети Instagram, сбрил бороду и брови, сейчас находится в элитной клинике "Вилла Плёс". Ранее это был оздоровительный центр, куда знаменитости приезжали отдохнуть от городской суеты, теперь же там наблюдаются в основном звёздные наркоманы.

Так, Джиган поселился в апартаментах площадью 130 квадратных метров. В распоряжении артиста терраса, сауна, бассейн. Также ему предоставляется пятиразовое питание. Сутки пребывания обходятся музыканту в 100 тысяч рублей. На сегодняшний день Джиган уже отдал за лечение более миллиона рублей.

Как отмечает издание, один раз в день рэп-исполнителю разрешается выходить на связь с близкими, а вот гулять одному по территории комплекса запрещено.

Его жена Оксана Самойлова навещала супруга лишь однажды. Она приехала без детей.