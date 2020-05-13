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Стало известно, когда начнутся клинические испытания российской вакцины от коронавируса

Как уточнил глава Минздрава РФ, в клиническую практику в ближайшее время поступит ещё ряд препаратов против коронавируса.

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

В начале лета в России стартуют клинические испытания отечественных вакцины и препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос парламентариев.

Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, в ближайшие несколько недель выйдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты. Один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью, — сказал глава Минздрава РФ.

Таким образом, в случае успеха первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в России ближе к последней декаде июля, подытожил Михаил Мурашко.

Отметим, ранее в ВОЗ давали прогнозы, что вакцина от коронавируса может появиться меньше чем через год при условии высокой скорости работы над ней.

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