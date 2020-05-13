Стало известно, когда начнутся клинические испытания российской вакцины от коронавируса

В начале лета в России стартуют клинические испытания отечественных вакцины и препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос парламентариев.

— Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, в ближайшие несколько недель выйдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты. Один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью, — сказал глава Минздрава РФ.

Таким образом, в случае успеха первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в России ближе к последней декаде июля, подытожил Михаил Мурашко.