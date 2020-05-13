Мишустин — на совещании по ситуации с коронавирусом: Новый пакет поддержки станет самым значительным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который продолжает лечение от коронавируса, в режиме видеоконференции провёл совещание о социально-экономической ситуации в РФ. В частности, он отметил, что новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим из принятых.

— Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен, — отметил глава правительства.

Говоря об уже запущенных мерах поддержки, он рассказал, что за сутки россияне подали уже более двух миллионов заявлений на выплату десяти тысяч рублей на ребёнка. Мишустин подчеркнул, что заявление на получение денег можно подать "без сбора каких-либо справок".