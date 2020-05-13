Проведение ЕГЭ-2020 перенесли на более поздние сроки

Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом заявил в среду замминистра просвещения Виктор Басюк на совещании с регионами. Он уточнил, что такое решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Из тех же соображений для учащихся девятых классов планируется отменить проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике, а итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Сам формат проведения ЕГЭ в 11-х классах также будет скорректирован. А тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, в аттестат выставят отметки по итогам года.

— ЕГЭ – действенный механизм, который даёт реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, — пояснил глава ведомства Сергей Кравцов.

В Минпросвещения уточнили, что экзаменационная кампания пройдёт в соответствии с требованиями к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений.