СМИ: В Сети выставили на продажу базу данных клиентов курьерской службы СДЭК

Личные данные, включая ИНН, разнообразная информация о доставке и местонахождении заказываемых товаров, адреса и другая персональная информация девяти миллионов клиентов курьерской компании СДЭК выставлены на продажу и оценены преступниками всего в 70 тысяч рублей. Информацию об этом распространила газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграм-канал In4security.

Однако пока нет никаких подтверждений подлинности данной базы. Сама компания СДЭК категорически отрицает возможность подобной утечки информации. Как отметили в курьерской службе, иногда мошенники полностью копируют внешний облик сайта и начинают действовать от имени реальной компании, обманывая людей.

— В последние недели наблюдается рост фишинговых сайтов в целом: онлайн-кинотеатры, интернет-магазины, обучающие курсы, юридические консультации, государственные порталы, — заявил руководитель направления информационной безопасности КРОК Андрей Заикин.

В то же время, как отметил глава отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев, если факт утечки подтвердится, то это будет самая крупная потеря персональных данных из российских курьерских служб. Как считает старший антивирусный эксперт Лаборатории Касперского Денис Легезо, интерес преступников к данным служб доставки обусловлен возросшим спросом на данный вид услуг во время пандемии коронавируса.