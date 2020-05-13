В России выявили первую схему мошенничества с ваучерами на авиаперелёты

ВТБ выявил новую схему мошенничества, связанную с ваучерами на авиаперелёты. Злоумышленники представляются сотрудниками авиакомпании, а затем методами социальной инженерии крадут деньги с банковских карт своих жертв. Об этом рассказал руководитель департамента эквайринга кредитной организации Алексей Киричек.

Мошенники находят своих жертв на тематических форумах и получают доступ к их почте, где можно отследить сообщения авиакомпании, или же иными способами получают информацию о несостоявшихся перелётах. Затем, имея набор необходимых данных, они звонят человеку и предлагают обменять авиабилет на ваучер.

— В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь "урегулировать вопрос" за определённое вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговорённой суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка, — рассказал представитель ВТБ в беседе с РБК.

Он напомнил, что в случае с ваучерами первыми в авиакомпанию должны обращаться именно клиенты, а не наоборот. Также отмечается, что другие крупные банки пока не фиксировали подобные случаи мошенничества среди своих клиентов.