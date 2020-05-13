С начала года за ипотечными каникулами обратились более 8 тысяч россиян

В течение первого квартала этого года за ипотечными кредитами в банки обратились более 8 тысяч россиян. А всего с начала действия закона о "каникулах", то есть с лета прошлого года, такой возможностью воспользовались около 24 тысяч заёмщиков, сообщает пресс-служба Банка России. В прошлом году таких обращений было 15,5 тысячи.

При этом более 2,3 тысячи заёмщиков не только получили кредитные каникулы, но и успели их завершить — это 76% от общего числа участников программы. Лидерами среди регионов России по количеству поступивших в банки заявлений стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Башкирия и Краснодарский край.

— Заёмщики ответственно относятся к предоставленным отсрочкам, что позволяет нам рассчитывать, что новый предложенный механизм также позволит им справиться с возникшими временными трудностями, — заявил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

При этом в первом квартале этого года ЦБ получил более 200 жалоб на отказы банков в предоставлении ипотечных каникул. Некоторые жалобы были удовлетворены.