Банки стали более избирательны в выборе потенциальных заёмщиков

В России установился самый низкий с 2017 года показатель одобрения банками заявок на предоставление кредита. А по сравнению с прошлым годом процент одобрения по потребительским кредитам упал до 19,6%, по автокредитам снизился до 26,6%, по ипотечным займам — до 55,2%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

— Одни банки ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются теперь только на официальные справки о доходах, другие приостанавливают одобрение заявок граждан, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы, — пояснил руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору E&Y Геннадий Шинин.

По мнению эксперта, ожидать в ближайшей перспективе увеличения процента одобрений заявок по кредитам не приходится. На этот показатель сможет повлиять лишь возобновление деловой активности после отмены всех ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.