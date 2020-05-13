Законопроект о наделении полиции правом вскрывать автомобили внесли в Госдуму

Российским полицейским могут дать право вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома. Соответствующий законопроект сегодня был внесён в Госдуму Правительством РФ. Документ, опубликованный в базе данных нижней палаты парламента, предполагает внесения изменений в ФЗ "О полиции".

Если закон примут, полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, при угрозе теракта, ЧС, а также в случае массовых беспорядков. При этом уточняется, что хозяин машины должен быть уведомлён о вскрытии не позднее чем в течение суток. Также во время отсутствия владельца полицейские должны будут обеспечить полную сохранность автомобиля.

Помимо этого, правоохранительным органам предлагают дать право оцеплять жилые дома и прочие строения. На границах такого оцепления полицейские смогут осматривать граждан и их автомобили, а в случае отказа — не пустить или, наоборот, не выпустить с оцепленной территории.

Кроме того, документ вносит изменения в ситуацию, когда полицейский имеет право применить табельное огнестрельное оружие. Так, согласно законопроекту, оружие может быть использовано, если правонарушитель пытается совершить действия, "дающие основание расценить их как угрозу нападения". Теперь для того, чтобы изменения вступили в силу, документ должен пройти рассмотрение в Госдуме, Совфеде, а после — быть подписанным президентом РФ.