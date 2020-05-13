Московская "Ночь музеев" из-за пандемии пройдёт в онлайн-формате

Ежегодная акция "Ночь музеев" в столице, как и многие другие мероприятия в период эпидемии коронавируса, в этот раз пройдёт в режиме онлайн. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте проекта.

— В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия "Ночи музеев" переносятся в онлайн. 16 мая на официальной странице акции будут идти прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, лекций, мастер-классов, — говорится в сообщении.

Участие в онлайн-акции примут более 50 культурных площадок города. Так, например, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина устроит зрителям виртуальную экскурсию, а заместитель директора Московского музея космонавтики Вячеслав Климентов прочитает книгу "Космическая эра. История покорения космоса" и расскажет зрителям о трудностях, с которыми столкнулись инженеры при запуске первых ракет в космос, а также о первых космонавтах.

Полную афишу мероприятий акции "Ночь музеев" можно посмотреть на сайте проекта. Основная их часть состоится 16 мая с 18:00 до 23:00, однако некоторые площадки могут запустить трансляции и раньше.