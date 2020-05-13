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В России расширен список пострадавших от коронавируса отраслей

Ранее президент России Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Правительство РФ расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Так, в список добавлены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки отраслей бизнеса, пострадавших из-за коронавируса. Он предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Кроме того, глава государства поручил начиная с 12 мая начать восстанавливать деятельность предприятий базовых отраслей экономики: строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых.

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