В России расширен список пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство РФ расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Так, в список добавлены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

— Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в документе.