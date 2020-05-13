В России расширен список пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство РФ расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Так, в список добавлены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.
— Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки отраслей бизнеса, пострадавших из-за коронавируса. Он предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Кроме того, глава государства поручил начиная с 12 мая начать восстанавливать деятельность предприятий базовых отраслей экономики: строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых.