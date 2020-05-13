Приостановлено использование аппаратов ИВЛ, которые горели в Петербурге и Москве

Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведённых с 1 апреля 2020, сообщается на сайте ведомства. Именно эти аппараты использовали больницы Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары.

— Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия "Аппарат искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями", произведённого с 01 апреля 2020 года производства АО "Уральский приборостроительный завод", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Росздравнадзор начал проверку качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. А производитель оборудования, концерн "Радиоэлектронные технологии", сообщил, что возгорание аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло произойти из-за нарушений мер противопожарной безопасности или из-за технических проблем.

Отмечалось, что поставки аппаратов ИВЛ марки "Авента-М" в медучреждения ведутся с 2012 года. За всё это время проблем с их безопасностью не возникало. Аппараты прошли все испытания, даже под высокой нагрузкой. Результаты проверок подтверждены документально.

Напомним, утром 12 мая произошёл пожар в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. На месте происшествия были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.