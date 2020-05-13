Врач предупредила о негативном влиянии коронавируса на беременность

Даже бессимптомное протекание коронавирусной инфекции у беременной женщины не может гарантировать, что опасная болезнь не скажется на её будущем ребёнке. Как сообщила председатель "Совета матерей", врач-педиатр Татьяна Буцкая, заболевание коронавирусом в первом триместре беременности может привести к замедлению роста ребёнка. А во втором триместре CoViD-19 может стать причиной замедленного развития ребёнка.

— В первом триместре вирус, перенесённый будущей мамой, может повлиять на рост плода, во втором — вызвать замедление развития ребёнка, в третьем — стать причиной преждевременных родов, со всеми сопутствующими осложнениями и даже недоношенностью, — приводит её слова пресс-служба "Роскачества".

Как подчеркнула врач, причиной тяжёлого течения коронавируса у больных в большинстве случаев связано с дыхательной недостаточностью. На поздних сроках беременности живот женщины начинает поджимать лёгкие и уменьшает объём вдыхаемого воздуха. Также, по словам специалиста, Минздрав РФ уже рекомендовал медучреждениям организовать надлежащее наблюдение беременных в период пандемии.