На Сахалине экс-мэра приговорили к 10 годам строгого режима за взятки и хранение наркотиков

Бывший мэр двух муниципальных образований Сахалина Сергей Гейченко приговорён к 10 годам колонии за крупные взятки и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Холмского района, а впоследствии мэра Александровск-Сахалинского района Сергея Гейченко, — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Согласно постановлению суда, в декабре 2013 года и с апреля по декабрь 2014 года Гейченко, будучи вице-мэром Холмского района, получил 800 тысяч рублей от оговорённой суммы взятки в 10 миллионов рублей от руководителей компаний-подрядчиков. За это он должен был посодействовать в скорейшем заключении и исполнении муниципальных контрактов.

А в статусе главы Администрации Александровск-Сахалинского района Гейченко в период с 16 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года хранил в служебной квартире не менее 2,34 грамма наркотиков.

Осуждённый признал свою вину. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, он не имеет права в течение восьми лет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях, организациях, учреждениях. Приговор ещё не вступил в законную силу.