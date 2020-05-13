Сотрудницу приюта в Уфе накажут за съёмки матерного "реалити-шоу" про малышей

Воспитательницу социального приюта в Уфе отстранят от работы из-за скандального видео, на котором она заставляла детей бить друг друга и прочила маленьким подопечным будущее проституток. Об этом сообщил Лайфу источник.

Аделина. Фото © Соцсети

Он уточнил, что девушка работала с малышами дошкольного возраста и учениками начальных классов. У Аделины среднее юридическое образование, но из-за нехватки кадров её взяли в соцработники. В приюте она успела проработать пять месяцев. Последние девять дней — с 4 мая — воспитательница находилась на карантине с детьми и двумя коллегами. Видимо, полная изоляция и заставила её искать развлечения и начать снимать "реалити-шоу" про детей.

Сразу после скандала в отношении Аделины начала проверку полиция. Сегодня её отправят домой после подписания всех необходимых документов.