Для российских силовиков создали стреляющий щит

Дочернее предприятие концерна "Ростех" проводит испытания стреляющего щита для силовых структур, сообщает ТАСС. Заместитель управляющего директора НИИ прикладной химии по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артём Муранов сообщил, что изделие может поставляться как для заказчиков внутри страны, так и на экспорт.

Муранов добавил, что стреляющий щит заинтересовал заказчиков в США и Юго-Восточной Азии. Устройство, по словам Муранова, показывали потенциальным покупателям на форуме "Армия-2019" и на "Интерполитехе", а также на международных выставках. Муранов отметил, что на уникальное изделие уже есть заявки.