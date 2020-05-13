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Для российских силовиков создали стреляющий щит

Устройство для защиты и стрельбы получило название "Легион".

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Фото © rostec.ru

Дочернее предприятие концерна "Ростех" проводит испытания стреляющего щита для силовых структур, сообщает ТАСС. Заместитель управляющего директора НИИ прикладной химии по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артём Муранов сообщил, что изделие может поставляться как для заказчиков внутри страны, так и на экспорт.

Муранов добавил, что стреляющий щит заинтересовал заказчиков в США и Юго-Восточной Азии. Устройство, по словам Муранова, показывали потенциальным покупателям на форуме "Армия-2019" и на "Интерполитехе", а также на международных выставках. Муранов отметил, что на уникальное изделие уже есть заявки.

Стреляющий щит "Легион" был разработан в 2016 году на основе технологий травматического пистолета "Оса". За защитной секцией находится модуль с кассетой на 12 патронов нелетального действия.

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