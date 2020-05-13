Украина намерена закупить у США три крупные партии вооружения в 2020 году

Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о планах страны закупить у США три крупные партии вооружения в 2020 году.

— Есть ещё некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня в Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идёт как минимум о трёх крупных партиях, и я не буду конкретизировать, но это делается, и думаю, что эти закупки будут сделаны в течение этого года, — приводит слова Ельченко газета "День".

Дипломат уточнил, что в прошлом году Украина получила от США два катера Island, а в этом году должна получить ещё три, но процесс затормозился из-за коронавируса.

Помимо этого, по словам Ельченко, в прошлом году Киев закупил американские противотанковые комплексы Javelin и сейчас готовится соглашение о продлении таких закупок.