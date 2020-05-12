Член Совфеда считает "ностальгической болью" новую стратегию нацбезопасности Польши

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новую стратегию национальной безопасности Польши, назвав её ностальгической болью из-за России.

— История всегда опирается на какие-то аналогии, на прошлое. Обвиняя нас в захватнических планах, Польша забывает свою собственную историю, — цитирует сенатора RT.

По словам Джабарова, история показывает, что Польша всегда воевала с Россией. Он отметил, что Варшава "мечтала протянуть свою империю от Запада до северных морей, но на её пути всегда стояла Россия". В связи с этим появившаяся стратегия продиктована "ностальгической болью", считает сенатор.

Зампред уточнил, что нужно не копаться в обвинениях, а искать точки соприкосновения и двигаться вперёд.

Ранее Лайф сообщал, что, назвав Россию основной угрозой для Польши, в стране отметили необходимость увеличения оборонных расходов до 2,5 процента ВВП, укрепления связей с ЕС и НАТО. Кроме того, угрозами также называются глобализация и неограниченные возможности перемещения людей по всему миру после коронавируса.