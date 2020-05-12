Депутат Госдумы назвал хамством слова чиновницы о "скулящих" рожающих

Депутат Госдумы Николай Панков одобрил увольнение чиновницы из Энгельса Лидии Прозоровой, резко высказавшейся о матерях, ожидающих президентских выплат на детей, и назвал её слова хамством.

— Стрельников (и.о. главы Энгельсского района Саратовской области. — Прим. Лайфа) быстро среагировал, уволив чиновницу, которая позволяет себе хамское поведение по отношению к людям. Внимательно относиться к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И с подчинённых требовать не только ответственного, но и человечного отношения к работе, — написал он в своём телеграм-канале "Пара слов".

Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров также выразил мнение, что "хамство и чванство" недопустимы среди чиновников и на всех уровнях власти нужно исключить необдуманные высказывания. Он предложил строже относиться к служащим, позволяющим себе некорректные слова в адрес граждан.