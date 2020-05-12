Чиновница призвала рожениц не скулить по поводу выплат и лишилась должности

В городе Энгельсе в Саратовской области разгорелся скандал из-за высказываний чиновницы. И.о. директора Центра молодёжных инициатив Энгельсского муниципального района Лилия Прозорова прокомментировала решение властей страны поддержать российские семьи с детьми дополнительными выплатами. Она заявила о "скулящих" роженицах, сообщает местный портал "Регион 64".

— Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали! — написала Прозорова в соцсети под одним из постов о пособии для детей в возрасте от трёх до десяти лет.

В комментариях чиновница активно спорила и отстаивала свою позицию и заявила одной из оппоненток, что та "несёт бред". После разгоревшегося скандала исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников сообщил, что Прозорова была отстранена от должности и в ближайшее время будет уволена по инициативе работодателя.

Он добавил, что поведение государственных служащих должно основываться на нормах морали и культуры и по факту скандального комментария уже проведена служебная проверка.