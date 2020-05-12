Киев удивился, что его не уведомили о продаже акций Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос "о применении мер воздействия" против "дочки" Сбербанка в стране. Регулятор посчитал нарушением законодательства то, что его не уведомили о смене собственника в головной организации.

— 23 апреля 2020 года Национальному банку Украины стало известно о соглашении между Центральным банком РФ и Министерством финансов РФ о продаже 50% плюс одной акций Сбербанка. Соответственно, у дочернего банка на Украине — Сбербанка — также изменился конечный владелец, — сообщает украинский регулятор в "Фейсбуке".

В НБУ считают, что это стало нарушением украинского законодательства, поскольку новый владелец должен был уведомить регулятор о намерении приобрести банк за три месяца до сделки, а затем предоставить копию договора. Украинская сторона обратилась к Минфину РФ и Сбербанку с требованием предоставить разъяснения и соответствующие документы. В НБУ заявили о намерении провести правовую оценку и рассмотреть "вопрос применения мер влияния в определённом законом порядке и режиме".