Януковича опять заочно арестовали, теперь по делу о массовых убийствах на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств на Майдане.
— Применить в отношении Януковича... меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10 июля 2020 года, — говорится в определении суда.
Ранее Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. Это было по делу об узурпации власти. При этом адвокат экс-президента Украины назвал решение суда абсурдным и отметил, что защита намерена подать апелляцию. Также правозащитник отметил, что адвокаты Януковича собрали приличное количество документов, свидетельствующих о фальсификации дел против экс-президента.
В январе 2019-го суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны. Вердикт является заочным, поскольку экс-глава государства покинул страну в 2014 году и проживает в России. 23 сентября Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу. Обвиняемому при этом не разрешили присутствовать на заседании по видеосвязи.