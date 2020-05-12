Януковича опять заочно арестовали, теперь по делу о массовых убийствах на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств на Майдане.

— Применить в отношении Януковича... меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10 июля 2020 года, — говорится в определении суда.

Ранее Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. Это было по делу об узурпации власти. При этом адвокат экс-президента Украины назвал решение суда абсурдным и отметил, что защита намерена подать апелляцию. Также правозащитник отметил, что адвокаты Януковича собрали приличное количество документов, свидетельствующих о фальсификации дел против экс-президента.