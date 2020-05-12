ВЦИОМ: Половина россиян приняла участие хотя бы в одной акции в День Победы

В акциях, приуроченных ко Дню Победы, принял участие каждый второй россиянин или хотя бы член его семьи. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Там рассказали, что наиболее популярной акцией 9 Мая среди граждан России стали "Окна Победы", в которой приняли участие 26% россиян. Чуть меньше (24%) поучаствовали в акции "Свет Победы", в ходе которой вечером в окнах домов зажигались огни в память о погибших на войне. Столько же россиян вывешивали российский флаг и георгиевскую ленточку в рамках акции "Флаг России. 9 Мая".

Каждый пятый россиянин, согласно результатам исследования, вышел 9 Мая на балкон с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, в рамках самой известной акции, проходящей в День Победы — "Бессмертный полк". А вот поздравить ветеранов войны с праздником удалось лишь десятой части населения страны. При этом, по данным ВЦИОМа, хотя бы в одной акции принял участие каждый второй россиянин.