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ВЦИОМ: Половина россиян приняла участие хотя бы в одной акции в День Победы

Наиболее популярной из них стала акция "Окна Победы".

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Фото © Агентство "Москва" / Мобильный репортёр

В акциях, приуроченных ко Дню Победы, принял участие каждый второй россиянин или хотя бы член его семьи. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Там рассказали, что наиболее популярной акцией 9 Мая среди граждан России стали "Окна Победы", в которой приняли участие 26% россиян. Чуть меньше (24%) поучаствовали в акции "Свет Победы", в ходе которой вечером в окнах домов зажигались огни в память о погибших на войне. Столько же россиян вывешивали российский флаг и георгиевскую ленточку в рамках акции "Флаг России. 9 Мая".

Каждый пятый россиянин, согласно результатам исследования, вышел 9 Мая на балкон с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, в рамках самой известной акции, проходящей в День Победы — "Бессмертный полк". А вот поздравить ветеранов войны с праздником удалось лишь десятой части населения страны. При этом, по данным ВЦИОМа, хотя бы в одной акции принял участие каждый второй россиянин.

Ранее Лайф рассказывал, что более 1,1 миллиона человек из 60 стран поддержали акцию и спели "День Победы" на родном языке.

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