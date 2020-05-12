Розги для чиновников. Грубость в соцсетях и публичное хамство будут карать штрафом до 150 тыс. рублей

Депутат Госдумы Александр Хинштейн и замглавы Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования законодательства в сфере защиты чести и достоинства граждан". Парламентарии предлагают дополнить статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях четвёртым пунктом, который будет регламентировать наказание для государственных и муниципальных должностных лиц, допустивших унижающее или оскорбительное замечание в адрес граждан.

Штраф 50–100 тыс. рублей грозит госслужащим за оскорбление. Либо предусматривается дисквалификация на срок до одного года

Штраф 100–150 тыс. рублей предусмотрен для повторных нарушителей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет

До 700 тыс. рублей увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностные лица будут наказываться не на 50 тыс., а уже на 100 тыс. рублей, юрлица — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей

Член Общественной палаты Российской Федерации юрист Илья Ремесло полагает, что эта новация отвечает требованию общества.

— Закон нужный. В отношении чиновников и должностных лиц не хватало регулировки, не было, например, понятно, попадают ли социальные сети под определение СМИ или нет, то есть сказанное чиновником в социальной сети — это его личное дело или уже нет? Теперь есть определённость, что в социальных сетях чиновнику позволять себе лишнего нельзя, всё чётко определено. Более того, текущие изменения очень удачно вписываются в законодательство об ответственности за оскорбления, так что полагаю, что конфликтовать между собой нормы не будут, — пояснил Илья Ремесло.

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов полагает, что вопрос возник прежде всего в области практики, так как появилось большое количество чиновников и должностных лиц, позволяющих себе оскорбительные высказывания вроде "мы вас рожать не просили" или "макарошки кушайте", к которым фактически не применялись нормы законодательства.

Фото © Shutterstock

— Чаще всего должностные лица отделывались выговором, реже увольнением или переводом на менее публичную должность. Для "Единой России", которая в последнее время всё чаще является в публичном поле инициатором усиления мер ответственности для государственных служащих, важно показать, что подобные вещи не являются нормой и будут наказываться. Можно вспомнить случай с главой Чувашии, когда губернатор "пошутил" с сотрудником МЧС, и его быстро освободили от должности. Очевидно, что в обществе назрел тренд на открытость, доверие, и власть идёт обществу навстречу, — полагает юрист.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян отметил, что не может вспомнить, чтобы в законодательстве развитых стран, в том числе и России, был пункт, касающийся только чиновников.

— Если у нас государство демократическое, то судьбу избранного чиновника решают сами граждане. Они его не переизбирают. А судьбу назначенного чиновника решает вертикаль власти — если у вас служит человек, который компроментирует всю систему, то его просто снимают. Например, президент Филиппин Дутерте, во всём мире его поведение сочли бы оскорбительным, однако народу Филиппин он нравится, и они его избирают президентом, — подчеркнул Мирзаян.