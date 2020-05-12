На юге Москвы после хлопка возник пожар в 22-этажном доме — видео

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В многоквартирном доме на юге Москвы произошёл пожар, вспыхнула квартира на последнем этаже 22-этажного здания, сообщает ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о возгорании по Ялтинской улице, дом 1 поступило в экстренные службы около полуночи. По данным РИА "Новости", сначала произошёл громкий хлопок, затем у машин сработала сигнализация, а вниз полетели обугленные предметы.

Огонь тушили в течение часа с пожарных лестниц, на место инцидента прибыло не менее десяти машин. Возгорание удалось ликвидировать, его площадь составила 15 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли семь человек, в том числе ребёнка, сейчас его осматривают врачи.