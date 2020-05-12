Дуров объяснил, почему американский суд запретил выпуск его криптовалюты

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал закрытие судом США своей блокчейн-платформы TON. Разработчик отметил, что над ней и будущей криптовалютой Gram трудились лучшие инженеры и инновация могла превзойти все известные биткоины.

По словам Дурова, благодаря интеграции с Telegram компания TON смогла произвести революцию в том, как люди хранят и переводят средства и информацию. Однако суд США запретил её не только в Америке, но и во всём мире.

— Представьте, что несколько человек скинулись деньгами, чтобы разработать золотую жилу, а затем разделить добытое золото. Вдруг на шахту приходит судья и говорит: "Многие люди инвестировали в золотые жилы, чтобы получить выгоду. Однако они не хотели оставлять себе золото, они хотели продать его другим людям. Из-за этого вам не разрешается добывать золото". Если это кажется вам бессмысленным, вы не одиноки, — прокомментировал решение Дуров в своём телеграм-канале.

Предприниматель добавил, что весь IT-мир до сих пор зависит от Соединённых Штатов в вопросах финансов и технологий. Он напомнил, что команда мессенджера больше не принимает участия в деятельности под аббревиатурой TON, и призвал не доверять данные и финансы мошенникам, прикрывающимся ею.