"На карантине новобранцы не останутся без дела". Генштаб рассказал об особенностях призыва во время CoViD-19

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов рассказал об особенностях весеннего призыва в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что первоочередной задачей является недопущение проникновения CoViD-19 в ряды армии. Личные дела призывников рассматриваются удалённо, им остаётся только прибыть в военкомат на комиссию. Каждый молодой человек сдаёт экспресс-тест на наличие инфекции. Если анализы отрицательные, он допускается к осмотру врачами, психологическому отбору и комплектованию воинской команды.

К месту несения воинской службы новобранцев доставляют с соблюдением всех мер предосторожности. Перевозки организованы так, чтобы исключить контакты с гражданскими лицами, по пути следования будущие солдаты обязаны носить медицинские маски. По прибытии в воинские части военнослужащие отправляются на двухнедельный карантин.

— Во время карантина новобранцы не останутся без дела. С ними предусмотрены занятия по совершенствованию начальной военной подготовки с использованием тренажёров и другой учебно-материальной базы, — отметил Герасимов в интервью газете "Красная звезда".

Глава Генштаба добавил, что в этом году торжественную присягу не смогут посетить родственники.